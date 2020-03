Amazon contro il Coronavirus: più prodotti sanitari, meno dispositivi tech; ecco cosa cambia

Da quando la pandemia di Covid-19 ha colpito la nostra popolazione, l'emergenza sanitaria ha subito allertato milioni di persone. Tanto che nel corso di pochi giorni sono spariti, dai supermercati, tutti i generi di prima necessità. Questo non ha riguardato, però, solo la grande distribuzione. Anche altri enti come Amazon, infatti, hanno visto crescere le ordinazioni di alcuni specifici prodotti. Motivo per cui, nelle prossime settimane, la politica di approvvigionamento di quest'azienda verrà leggermente modificata.

Verranno venduti ancora dispositivi tech su Amazon?

Cerchiamo di chiarire subito una questione. Tutti i prodotti tech che attualmente sono presenti sullo store, anche quelli di stampo cinese, continueranno ad essere venduti anche nelle prossime settimane. Cambiano semplicemente le priorità, almeno fino al 5 aprile. Amazon ha voluto specificare, infatti, come tutti i beni di prima necessità verranno riforniti con maggior celerità. A dimostrazione di ciò, dunque, ha rilasciato anche una lista di tali prodotti, che vi lasciamo qui sotto:

Prodotti prima infanzia;

Prodotti per la salute e per la casa;

Bellezza e Salute e cura della persona (incluse le apparecchiature per la cura della persona);

Alimentari e cura della casa;

Commercio, Industria e Scienza;

Prodotti per animali domestici.

Questo non vuol dire, però, che tutto ciò che trovate all'interno di tale piattaforma sia disponibile con gli stessi tempi a cui siete sempre stati abituati. Avrete notato, infatti, che su molti prodotti tech le spedizioni sono state dilazionate in maniera importante, anche per gli abbonati Prime. Tutti i prodotti tech, anche cinesi, potrebbero scarseggiare quindi nelle prossime settimane, o subire forti ritardi nelle spedizioni. Viene specificato, però, come tutti i prodotti acquistati prima del 17 marzo saranno processati con i tempi indicati in fase d'acquisto, anche per quelli che in tale data si trovavano già all'interno dei centri di distribuzione.

Coloro che fossero interessati all'acquisto di alcuni prodotti non più reperibili su Amazon, potrebbero affidarsi agli sconti presenti su eBay, che in quest'ultimo periodo sono davvero interessanti.

