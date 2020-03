Amazfit Stratos 3 si aggiorna alla versione 4.2.5.0, con 61 nuove modalità sportive

Qualche tempo fa, Amazfit Stratos 3 ha ricevuto un aggiornamento molto particolare in patria, il quale ha portato il numero di modalità sportive dello smartwatch a ben 80. Finalmente il nuovo firmware – versione 4.2.5.0 – è disponibile anche in Italia e va ad aggiungere altre 61 modalità a quelle disponibili di base.

Amazfit Stratos 3: ecco le novità dell'aggiornamento alla versione 4.2.5.0

Con l'aggiornamento alla versione 4.2.5.0 Amazfit Stratos 3 vede l'arrivo di un numero spropositato di modalità sportive (ben 61, come specificato in apertura). L'ultimo smartwatch nato in casa Huami raggiunge così un totale di 80 diverse modalità sport, in modo da adattarsi alle necessità di tutti gli appassionati. Di seguito trovate l'elenco completo di tutte le modalità incluse.

Clicca qui per l'elenco completo Sport a piedi:

– Corsa

– Camminata

-Tapis Roulant

-Corsa trial Sport in bici:

-Bici all'aperto

-Cyclette

-Mountain Nike

-BMX Nuoto:

-Nuoto in piscina

-Nuoto in acque aperte Sport all'aperto:

-Caccia

-Arrampicata

-Pesca

-Vela

-Escursione

-Skateboard

-Paddleboat

-Pattinaggio

-Alpinismo

-Arrampicata Sport al chiuso:

-HIIT

-Vogatore

-Sollevamento pesi

-Allenamento a circuito

-Stretching

-Scalatore verticale

-Pilates

-Flessibilità

-Addominali

-Macchina Step

-Allenamento step

-Ginnastica

-Ellittica

-Yoga

-Allenamento libero Danza:

-Balletto

-Danza del ventre

-Quadriglia

-Street dancing

-Ballo liscio

-Danza

-Zumba Sport da combattimento:

-Scherma

-Karate

-Boxe

-Judo

-Wrestling

-Tai chi

-Muay thai

-Taekwondo

-Arti marziali

-Kickboxing Sport con la palla:

-Cricket

-Baseball

-Bowling

-Squash

-Rugby

-Pallacanestro

-Softball

-Gateball

-Pallavolo

-Tennis da tavolo

-Hockey

-Pallamano

-Tennis

-Badminton

-Calcio Sport invernali:

-Curling

-Snowboard

-Sci alpino

-Pattinaggio all'aperto

-Sci freestyle

-Pattinaggio al chiuso

-Sci di fondo

-Sci Altro:

-Multisport

-Tiro con l'arco

-Ippica

-Triathlon

-Salto della corda

Il nuovo aggiornamento dedicato ad Amazfit Stratos 3 è attualmente in fase di rilascio ed arriverà a bordo di tutti gli smartwatch nel corso delle prossime ore. Infine, vi segnaliamo che lo Stratos 3 che il T-Rex sono nuovamente disponibili all'acquisto sullo store ufficiale Amazfit.shop. State ancora valutando l'acquisto dell'indossabile? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

