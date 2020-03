Amazfit GTS al minimo storico: 92€ e spedizione dall’Europa!

Stavate aspettando l'occasione giusta per mettere le mani su Amazfit GTS? Allora momento è arrivato perché il celebre smartwatch della casa cinese è finalmente in offerta al minimo storico, grazie al Coupon dedicato… e c'è anche la spedizione da Europa!

Amazfit GTS scende al prezzo più basso di sempre e c'è anche la spedizione direttamente dall'Europa

Per acquistare Amazfit GTS al minimo storico non dovrete far altro che recarvi sulla pagina del prodotto su AliExpress (la trovate qui) ed utilizzare sia il Coupon MOGTS40 che il codice da 2€ del venditore (come potete vedere anche nell'immagine in alto). In questo modo potrete beneficiare del doppio sconto ed il prezzo finale scenderà a 92.33€. Ovviamente accertatevi di aver selezionato la spedizione dall'Europa, precisamente dai magazzini spagnoli. In basso trovate un recap dell'ordine, con il prezzo scontato.

Volete saperne di più su Amazfit GTS? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del dispositivo. Comunque un consiglio: affrettatevi, perché a questo prezzo andrà a ruba!

