Alfawise V8S Pro: il Vacuum Cleaner per tutti, con Coupon e spedizione da Europa

Cercate un Vacuum Cleaner dal prezzo accessibile? Allora date un'occhiata al robottino Alfawise V8S Pro, una soluzione low budget davvero niente male, specialmente grazie alla spedizione direttamente dai magazzini europei di GearBest.

Alfawise V8S Pro è in sconto su GearBest, con spedizione da Europa

Il robottino aspirapolvere Alfawise V8S Pro è il prodotto due in uno economico ed affidabile. Oltre alla funzione Vacuum Cleaner è presente anche quella lavapavimenti, per una pulizia completa a 360°. Presenti all'appello un serbatoio da 350 ml ed una batteria da 2.500 mAh, che offre fino a 120 minuti di autonomia. Immancabile il supporto ad Alexa e Google Home mentre mentre gli utenti meno tech è possibile controllare il dispositivo tramite l'app companion e il telecomando incluso.

Il Vacuum Cleaner V8S Pro è disponibile in sconto su GearBest grazie al Coupon che trovate in basso, con tanto di spedizione rapida dall'Europa.

