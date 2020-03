In queste ore è venuta a galla una problematica relativa all'ultimo aggiornamento dedicato agli smartphone OPPO, il quale creerebbe qualche grattacapo con Telegram. Che cosa sta succedendo e qual è il problema? La risposta arriva direttamente dai social dell'applicazione di messaggistica.

The latest update of Android Oppo devices is causing them to ignore Telegram’s instructions to not add media to the gallery when 'Save to Gallery' is disabled in Settings.

While the problem is beyond our app, the dev team is looking into possible solutions. pic.twitter.com/KnM2tDFrJf

— Telegram Messenger (@telegram) March 18, 2020