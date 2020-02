ZTE Axon 10s Pro ufficiale: Snap 865, RAM LPPDR5, Wi-Fi 6 e tanto altro

Vi abbiamo confermato, proprio nella giornata di ieri, la presenza di ZTE al prossimo MWC di Barcellona. All'interno di questa fiera, dunque, dovremmo poter mettere le mani sul nuovo flagship del brand cinese, ovvero ZTE Axon 10s Pro. Non eravamo ancora in possesso di tutti i dettagli di questo smartphone, ma pare che ora non ci sia davvero più alcun segreto.

Axon 10s Pro sarà lo smartphone da battere!

Da quello che possiamo vedere all'interno del sito ufficiale dell'azienda, sono state rilasciate praticamente tutte le informazioni riguardanti tale prodotto. Vediamo, dunque, come a bordo sia stato introdotto un display AMOLED da 6,47 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ (1.080 x 2.340 pixel) e form factor in 19,5:9. Come avevamo già intuito, poi, le cornici saranno davvero contenute su tale smartphone, tanto da garantire uno screen-to-body-ratio del 92%.

Non manca, ovviamente, un SoC Snapdragon 865, accompagnato da ben 12GB di RAM di tipo LPDDR5 e da una memoria interna UFS 3.0 da 256GB. Sicuramente molti utenti storceranno il naso, però, in merito al software, dato che a bordo di tale device troverà spazio la MiFavor 10, basata solo su Android 9 Pie. Nonostante tutto, però, potremo comunque godere di tutte le ultime tecnologie in termini di connettività. Su tale prodotto, dunque, avremo a disposizione il nuovo standard Wi-Fi 6, nonché il Bluetooth 5.0, l'NFC, il GPS ed un doppio speaker stereo. Mancherà, purtroppo, il jack audio da 3,5mm.

A livello fotografico su tale unità sarà presente una tripla camera, dotata di un sensore principale da 48 mega-pixel con apertura f/1.7. Ad accompagnare tale sensore, troveramo un obiettivo grandangolare da 20 mega-pixel ed un teleobiettivo da 8 mega-pixel, con apertura f/2.4. Sulla tacca frontale, invece, sarà incastonata una fotocamera da 20 mega-pixel.

Scheda Tecnica

Dimensioni di 159,2 x 73,4 x 7,9 mm;

Display AMOLED da 6,47″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), con notch a goccia;

(2.340 x 1.080 pixel), con notch a goccia; SoC Qualcomm Snapdragon 865 , a 7nm;

, a 7nm; 12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 256 GB di memoria interna UFS 3.0;

di memoria interna UFS 3.0; Tripla camera posteriore da 48MP, f/1,7; 20MP, FOV 125°, f/2.2; 8MP f/2.4;

Camera frontale da 20MP;

Supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.0, GPS, NFC;

, Bluetooth 5.0, GPS, NFC; Batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida Quick Charge 4+;

con ricarica rapida Quick Charge 4+; Sistema operativo Android 9 Pie con MiFavor 10.

Non abbiamo ancora nessuna informazione riguardo il prezzo, e la disponibilità di vendita, di ZTE Axon 10s Pro.

