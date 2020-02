Lo zaino monospalla di Xiaomi YouPin è disponibile in tre colori e costa solo 6€ | Coupon

Come ogni lunedì che si rispetti, la nostra settimana di offerte comincia con un prodotto Xiaomi economico e pratico: il nuovo zaino monospalla da 7 litri in arrivo da YouPin e in sconto con Coupon su Banggood.

Il nuovo zaino monospalla di Xiaomi YouPin è in sconto con Coupon su Banggood

Lo zainetto monospalla ZANJIA è uno dei nuovi accessori lanciati tramite Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. Il prodotto ha una capienza di 7 litri ed è realizzato in nylon impermeabile; frontalmente trova spazio una tasca con zip mentre all'interno è possibile inserire un laptop/tablet fino a 10 pollici.

In basso trovate il link all'acquisto per il nuovo zaino monospalla di Xiaomi, con il codice sconto da utilizzare. La spedizione è gratuita e le colorazioni disponibili sono tre: Yellow, Green e Black.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.