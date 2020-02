Xiaomi Midea: la lavastoviglie da 95L con l’asciugatura automatica ad infrarossi

Grazie alla piattaforma di crowdfunding YouPin, ogni giorno veniamo a conoscenza di nuovi e”stravaganti” prodotti, sempre meno legati all'ecosistema tech. Proprio oggi Xiaomi, in collaborazione con Midea, ha presentato la nuova lavastoviglie da 95L, capace di sterilizzare oltre che di lavare le stoviglie, grazie ad uno strato superiore di ozono e ad uno inferiore ad alta temperatura. L'elettrodomestico, Xiaomi Midea (che prende il nome proprio dei due brand) offre diversi funzionamenti ad hoc. Ecco di cosa si tratta.

Xiaomi Midea, l'elettrodomestico che disinfetta in tutta sicurezza le stoviglie

La nuova lavastoviglie da 95 litri Xiaomi Midea può facilmente sterilizzare piatti, bicchieri e posate e proprio per questo l'elettrodomestico in questione si rivela utilissimo per mantenere l'igiene in tavola. Il suo design è moderno, in acciaio, con comodi carrelli a scorrimento e cestello estraibile. Ha una capacità di 95L – per stoviglie tra le 2 e le 8 persone -, in dimensioni comunque contenute.

La lavastoviglie Xiaomi Midea ha ricevuto lo standard 2 stelle, che corrisponde alla capacità di eliminare virus e batteri, inclusi E. Coli e Poliovirus. Ricordiamo inoltre che l'elettrodomestico supporta l'asciugatura automatica a infrarossi per ridurre al minimo al termine del ciclo di lavaggio, la presenza di macchie antiestetiche di calcare. Questa lavastoviglie sarà venduta ad un prezzo di 1099 yuan (circa 145€).

