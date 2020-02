Nuovo appuntamento con le offerte Banggood che non si fermano neanche di Domenica. Tra i prodotti più interessanti, in offerta lampo, troviamo quest'oggi il nuovissimo zaino proveniente dalla piattaforma Xiaomi YouPin, backpack ideale per i viaggi e per l'escursionismo che solo per pochi giorni sarà disponibile a circa 15€, con uno sconto del 48%. Curiosi di conoscerne tutte le peculiarità? Vediamole insieme!

Il nuovo zaino Xiaomi YouPin è in offerta lampo su Banggood

Il flash sale comparso sullo store Banggood, relativo al nuovo zaino Xiaomi YouPin, ci ha colpito per diversi motivi. Come avrete capito dal titolo – esplicativo sotto alcuni aspetti – il nuovo backpack offre al tempo stesso la comodità di una sacca da viaggio, potendosi ripiegare (quando vuoto) su se stesso ed assumendo le dimensioni di un pacchetto di fazzoletti, ma anche un forte impatto estetico.

Come potrete vedere e constatare dalle immagini, infatti, una volta aperto e riempito non differirà particolarmente da un normale zainetto, particolarmente elegante nella colorazione nera.

A far sì che questo prodotto sia ideale per l'escursionismo non è soltanto la portabilità: l'intero prodotto è infatti costituito in nylon ultra resistente e leggero, tanto che arriva a pesare 215g, pur avendo una capienza di 20L.

Un altro motivo per acquistarlo? Senz'altro il prezzo! Come abbiamo già accennato in fase di apertura, infatti, il prodotto in questione passa (grazie all'offerta lampo) da circa 30€ a 15€, con un taglio di prezzo del 48%. Per acquistarlo, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso che vi riporterà alla pagina prodotto.