Xiaomi YouPin: arriva un nuovo termometro ad infrarossi di Berrcom

Da quando il Coronavirus si è diffuso in Cina, la popolazione mondiale ha cominciato a temere per la propria salute. Se diamo un'occhiata alle ultime notizie a riguardo, infatti, le persone infette continuano ad aumentare, sebbene il tasso di mortalità rimanga comunque ancora basso. Motivo per cui stanno spopolando tutti gli accessori legati alla sicurezza degli utenti, come mascherine, disinfettanti e tanto altro. Tra questi, dunque, trovano spazio anche i termometri, utili a capire se il soggetto presenti o meno una temperatura corporea troppo elevata. Su Xiaomi YouPin, quindi, si trova un nuovo modello ad infrarossi, che promette una velocità di rilevazione davvero unica.

Con il termometro di Berrcom l'errore è minimo

Da quello che abbiamo potuto apprendere, su Xiaomi YouPin è arrivato un nuovo termometro ad infrarossi che promette un'estrema precisione. Questo dispositivo, infatti, pur presentando un design abbastanza classico, è dotato di un sistema di rilevazione della temperatura molto accurato e veloce. Sembra, infatti, che sia in grado di fornire un risultato dopo solo 1 secondo, con un errore di 0,2 °C. Ovviamente il suo range oscilla tra 35 °C e 42 °C.

LEGGI ANCHE:

ZTE Axon 10s Pro sarà al MWC 2020, nonostante il Coronavirus

Questo strumento molto semplice è fornito solo di un unico tasto, per avviare la misurazione, e di un display sulla parte frontale, dove viene indicata la temperatura. Il termometro ad infrarossi di Berrcom, però, deve essere posizionato ad una distanza inferiore ai 5cm dal soggetto preso in esame.

Questo dispositivo è in vendita su Xiaomi YouPin al prezzo di 169 yuan, quindi circa 22 euro al cambio attuale. Tutte le spedizioni sono previste per il 26 febbraio.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.