Cercate la soluzione definitiva per la vostra igiene orale? Allora il set di Xiaomi YouPin non mancherà di accontentarvi grazie al pacchetto composto da dispenser di dentifricio e sterilizzatore per lo spazzolino. Due prodotti in uno a prezzo scontato, solo su GearBest!

Il set per l'igiene orale di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su GearBest (con spedizione gratis)

Il set smart per l'igiene orale di Xiaomi YouPin – a marchio Smartknow – è disponibile in offerta lampo sullo store GearBest, al 43% di sconto e con spedizione gratuita. Il pacchetto comprende il dispenser di dentifricio ed un pratico sterilizzatore per lo spazzolino. Andiamo a vedere come funzionano questi due prodotti e la loro utilità per la nostra igiene quotidiana.

Lo sterilizzatore per spazzolino è composto da un contenitore in vetro (da 300 ml) ed una pratica base con una batteria da 800 mAh, ricaricabile tramite USB Type-C e con un'autonomia di circa 30 giorni. Basterà posizionare lo spazzolino nel contenitore e quest'ultimo sulla basetta et voilà: il dispositivo si occuperà di sterilizzare lo spazzolino rimuovendo il 99.99% dei batteri.

Per quanto riguarda il dispenser di dentifricio, in questo caso abbiamo una batteria maggiore (da 1200 mAh), che garantisce fino a 60 giorni di utilizzo. L'aggancio è universale, quindi basterà inserire il vostro tubetto di dentifricio senza alcuna fatica. Il dispenser funziona automaticamente: quando inserite lo spazzolino, il dispositivo rilascia una piccola quantità di dentifricio e – in contemporanea – sterilizza il tutto.

