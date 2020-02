Paura del Coronavirus? Xiaomi YouPin lancia la mascherina per bambini!

Abbiamo visto come, in questi giorni, ci sia stato un innalzamento della domanda di mascherine per respirare. Con l'arrivo del nuovo Coronavirus, infatti, in Cina la situazione è precipitata. Tantissimi utenti, dunque, sono accorsi subito nei negozi per munirsi di questi accessori. Sembra, dunque, che l'epidemia non sia ancora stata debellata. Motivo per cui, dunque, Xiaomi YouPin ha pensato anche ai più piccoli, lanciando una nuova mascherina per bambini, denominata Woobi Play F95.

Woobi Play F95 filtra virus e batteri

Vediamo come il design di questa maschera sia molto diverso da quello che comunemente siamo abituati a vedere. Anche dal punto di vista cromatico, infatti, presenta un aspetto decisamente meno cupo. Nonostante questo, comunque, al suo interno è presente un filtro, in grado di respingere virus, batteri ed aria inquinata. Si tratta, però, di un prodotto sviluppato apposta per i bambini dai 6 anni in su. Rispetto a tanti altri dispositivi di questo tipo, infatti, questa maschera presenta una resistenza respiratoria inferiore, permettendo ai più piccoli di respirare senza alcun problema.

Con la maschera Woobi Play F95, dunque, avrete modo di proteggere i vostri figli. Peccato che tale prodotto sia indicato, però, più che altro per gli asiatici. Tutta la struttura esterna, infatti, sembra che sia stata progettata per adattarsi meglio al volto di questo popolo. Al momento, comunque, questa mascherina viene venduta su Xiaomi YouPin al prezzo di 199 yuan, quindi circa 25 euro al cambio attuale.

