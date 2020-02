Xiaomi YouPin Eye Massager: il nuovo massaggiatore per occhi con 14 testine Q-elastic

Secondo gli ultimi studi di settore, i giovani trascorrono in media più di 11 ore al giorno su dispositivi elettronici, causando affaticamento agli occhi e possibili danni cellule nervose della retina. Perciò è importante fare il possibile per migliorare questa condizione che riguarda gli occhi. E chi può dire la sua al riguardo se non Xiaomi?

Le Fan Ling Eye Massager, crowdfunding per il nuovo prodotto tecnologico che fa bene agli occhi

La compagnia cinese ha lanciato oggi un nuovo prodotto in crowdfunding su Xiaomi YouPin, Le Fan Ling Eye Massager, che in meno di un'ora dal lancio ha giù superato l'obiettivo prefissato per la raccolta fondi. Rispetto a dispositivi analoghi ma con rotazione delle testine in una sola direzione, il massaggiatore di Xiaomi utilizza una simulazione meccanica completa, mentre le 14 testine elastiche in silicone forniscono un massaggio tridimensionale che è il più simile a quello offerto dalle dita delle mani, senza andare a premere sul bulbo oculare.

Le 14 testine in gel di silicone coprono accuratamente le 7 zone dell'agopuntura intorno agli occhi e quattro aree di massaggio. Allo stesso tempo sono flessibili e confortevoli e rilassano profondamente gli occhi. L'interno della testina utilizza un gel più compatto per garantire la forza del massaggio rispetto invece allo strato superficiale, che è realizzato in morbida gelatina Q-elastic, che simula la sensazione dei polpastrelli e offre una esperienza di massaggio più realistica.

In più, quando è acceso, offre una riproduzione musicale in stereo surround, con brani rilassanti. La batteria integrata si ricarica tramite micro USB in circa 2 ore ed offre una durata di 100 minuti (pari a circa 2 massaggi di 5 minuti al giorno, per 10 giorni). Il prezzo di vendita al pubblico sarà di 699 yuan (circa 120€), contro il prezzo di crowdfunding di 499 yuan (circa 85€).

