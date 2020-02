Nel corso dell'evento dedicato ai nuovi modelli della serie Mi 10, Xiaomi ha annunciato anche un accessorio pensato per raffreddare i bollori degli smartphone durante le fasi di gioco. I nuovi flagship possono fare affidamento su un sistema di raffreddamento avanzato, mentre per tutti gli altri dispositivi sarà possibile sfruttare la nuova ventola per smartphone di Xiaomi.

Xiaomi ha lanciato una ventola di raffreddamento per smartphone e costa meno di 20€

La nuova ventola di raffreddamento per smartphone di Xiaomi arriva con il marchio Black Shark, azienda partner della compagnia di Lei Jun dedicata al gaming (ricordiamo che il Black Shark 3 è in dirittura d'arrivo). Il dispositivo integra una ventolina da 6000 RPM, la quale si presenta come una soluzione abbastanza silenziosa (30 dB dichiarati), alimentata tramite una porta USB Type-C. Nonostante il debutto con la serie Mi 10, l'azienda conferma che la ventola è compatibile con qualsiasi telefono con una larghezza compresa tra i 67 e gli 88 mm.

Secondo quanto riportato dall'azienda, una volta che il dispositivo è agganciato allo smartphone e collegato all'alimentazione è in grado di abbassare la temperatura del dispositivo in appena 2 secondi, garantendo un beneficio istantaneo. La ventola di raffreddamento per smartphone di Xiaomi è consigliata particolarmente per le fasi di gioco prolungate ed è in grado di abbassare drasticamente la temperatura.

Il dispositivo è già in vendita in patria tramite lo store ufficiale del brand e viene proposta ad appena 129 yuan, circa 17€ al cambio attuale.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.