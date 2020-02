Colpo grosso per Xiaomi in Europa: entra in top 5 in molti paesi

Nel mentre la Cina si sta rivelando un paese più ostico del passato per Xiaomi, l'andamento in occidente tiene alto il valore del brand. Vuoi anche per l'incertezza creatasi attorno al trend di Huawei, l'azienda di Lei Jun è salita non poco nelle preferenze in Europa. Ce lo dice lo stesso Wang Xiang, presidente di Xiaomi, che su Twitter ha condiviso con il pubblico i dati di vendita stilati da Canalys con riferimento al Q4 2019.

Le vendite di Xiaomi si confermano molto positive in Europa

Considerando i quattro mercati più floridi per la telefonia in Europa, quello dove Xiaomi ha più quote di mercato è la Spagna. Trattandosi anche della nazione nella quale è da più tempo presente a livello ufficiale, la classifica vede la società posizionarsi in seconda posizione. Lo share di mercato si attesta sul 23%, secondo soltanto al poco più alto 24% di Samsung.

Glad to share that Xiaomi was the fastest growing smartphone vendor among the top 5 vendors in Spain, France, Italy and Germany in Q4 2019, according to @Canalys. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/B4i9p4pDjv — Wang Xiang (@XiangW_) February 6, 2020

Subito dopo troviamo proprio l'Italia, dove Xiaomi scende in quarta posizione con l'11% delle vendite complessive. Per il momento Huawei rimane sul gradino più basso del podio, ma il calo del -33% potrebbe riflettersi anche nei prossimi mesi. Pur avendo in programma la sostituzione totale dei servizi Google, il pubblico potrebbe preferire i prodotti Xiaomi proprio per questo motivo.

La stessa situazione la troviamo anche in Francia, sempre in quarta posizione ma con meno quote di mercato (8%), così come in Germania (4%). Da notare che è proprio in Italia che la crescita è stata più esponenziale, con un forte +206%.

