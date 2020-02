Xiaomi farà spedizioni “contactless” contro il Coronavirus

L'allerta Coronavirus continua a rimanere alta: in questo momento si contano 28.299 casi confermati, con 565 morti. Per evitare ulteriori contagi, oltre a fornire aiuti economici, molte aziende hanno deciso di annullare gli eventi dal vivo, come Red Magic, Black Shark ed Honor. L'attenzione resta alta in alcune città della Cina, Wuhan in primis, dove la quarantena sta bloccando la normale routine quotidiana. Per esempio le spedizioni di prodotti, bloccatesi per ovvi motivi ma con tutti i problemi che ne conseguono. Per questo Xiaomi ha deciso di istituire una nuova tipologia di spedizioni contactless, per fermare sul nascere possibili contagi.

Paura del coronavirus? Xiaomi aggiunge la spedizione Contactless per la salvaguardia dei clienti

Come ci informa il post su Weibo della pagina ufficiale Mi Store, il servizio di Xiaomi è stato creato in conformità alle direttive del governo per il contenimento dell'infezione del Coronavirus. Una decisione che arriva in seguito a quella di chiudere i negozi fisici fino a ché la situazione non si stabilizzerà. Così facendo, le spedizioni permetteranno ai clienti di poter continuare ad usufruire dei prodotti Xiaomi. In particolar modo le mascherine, prodotto che sta andando a dir poco a ruba e del quale ne è stata lanciata una versione anche per bambini.

