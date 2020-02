Con Xiaomi SOOCAS Hair Trimmer vi prendete cura del volto a soli 9€

Una delle tante aziende che gravitano attorno a Xiaomi si chiama Soocas, resasi celebre ai più per la produzione dei noti spazzolini elettrici. Ma non solo: l'azienda produce anche altri dispositivi, sempre per la cura del corpo. Uno di questi è il SOOCAS Hair Trimmer, un comodo prodotto da aggiungere alla propria dotazione da bagno. Chiamato anche Soocas N1, si tratta di un rasoio pensato per sfoltire i peli del naso e delle sopracciglia.

Con lo Xiaomi SOOCAS Hair Trimmer potete mantenere ordinato il vostro aspetto

Con dimensioni compatte ed un peso ridotto, lo Xiaomi SOOCAS Hair Trimmer è pensato per poter essere portato in giro senza grossi problemi. Questo grazie anche ad una comoda custodia in tessuto ed un cappuccio protettivo per la punta in metallo. Il design adottato per la scocca in ABS è quello classico di casa Xiaomi: il bianco è interrotto solamente dagli accenti dorati. Non manca la certificazione IPX5 e poterlo così utilizzare in bagno, proteggendosi dagli schizzi d'acqua. Sul retro c'è una texture porosa che fa sì che non sfugga dalle mani durante il suo utilizzo.

Sul davanti c'è un solo pulsante per accenderlo, con il meccanismo di rasatura che può essere utilizzato per radere i peli del naso, così come rifinire le sopracciglia, basette e quant'altro. Le lame del rasoio sono molto piccole, in modo da effettuare una rasatura precisa ed evitare tagli involontari.

