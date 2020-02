Xiaomi Small Q Ruler è il righello digitale ad alta precisione

Non passa giorno senza che la piattaforma YouPin di Xiaomi veda l'ingresso di una novità più o meno particolare. Per esempio, lo sapevate che è possibile partecipare ad un crowdfunding per un righello digitale? Il prodotto si chiama Small Q Ruler e fa esattamente quello che ci si aspetterebbe da questa tipologia di prodotto. Non soltanto linee rette, ma anche curve, cilindri e persino oggetti non uniformi. Grazie alle 10 modalità integrate a bordo, con questo dispositivo è possibile misurare archi, diametri ed altro ancora.

Lo Small Q Ruler è il nuovo prodotti su Xiaomi YouPin: ecco di cosa si tratta

Di base questo Small Q Ruler permette di arrivare ad un massimo di 9.99 metri, mentre la somma di più misure può arrivare fino a 99.99 metri. C'è anche una memoria integrata che permette di archiviare fino a 10 misure uniche che possono essere riutilizzate all'evenienza. Queste possono essere visualizzate tramite il display LCD da 1.9″, incastonato in una scocca da 15 mm con un peso di 30 g. La batteria da 200 mAh, poi, permette di misurare fino a 3 km con una sola carica (che avviene tramite USB Type-C).

Fra l'altro, è anche in grado di misurare parametri quali livelli audio, luce ambientale e conversione di unità, ideale per chi con questi settori ci lavora. Il tutto ad un prezzo di soli 99 yuan, circa 13€.

