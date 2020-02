Proprio pochi giorni fa vi abbiamo raccontato (qui l'approfondimento) dell'ultimo ritrovato di Xiaomi YouPin, vale a dire il righello digitale Xiaomi Small Q Ruler. A grande sorpresa, il prodotto che ha destato l'attenzione di parecchi curiosi, è già acquistabile direttamente dallo store Banggood e ad un prezzo che vi convincerà immediatamente!

Il righello digitale prodotto da Xiaomi ed ATuman è in offerta su Banggood

Proprio come potrete vedere dalla pagina prodotto, disponibile più in basso, il righello digitale Xiaomi Small Q Ruler è disponibile all'acquisto in offerta lampo con uno sconto del 79% e più precisamente al prezzo di circa 13€.

Precisiamo che, nonostante il prezzo possa sembrare assolutamente in linea con quanto pubblicato sulla piattaforma di crowdfounding, in realtà si tratta di un'ottima offerta dal momento che i prodotti lanciati sulla piattaforma hanno (solitamente) un costo nettamente inferiori rispetto a quando venduti sui più comuni e-commerce asiatici.

Il righello digitale di Xiaomi, oggi in offerta su Banggood, al pari di altri prodotti del brand si propone di offrire qualità al giusto prezzo, acquistandolo – infatti – vi ritroverete un piccolo prodotto in acciaio e silicone con un diametro di poco più di 5 cm che riuscirà a calcolare ogni distanza con una precisione del 99.5%. Ottimo sia per le piccole rilevazioni che per quelle multiple. Dalla sua ha la possibilità di poter misurare fino a 9.99 metri ed avere in memoria una sommatoria di misurazioni fino a 99.99 metri.

Insomma, come avrete capito, il nuovo prodotto nato da Xiaomi YouPin – a questo prezzo – è un vero e proprio affare. Come fare per acquistarlo? Nulla di più semplice. Vi basterà cliccare sul box in basso per procedere al prodotto, io l'ho già fatto!