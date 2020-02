Con l'avvento del 5G si sono aperte le porte a tutta una serie di contenuti che diventeranno sempre più fruibili con naturalezza. Basti pensare alla possibilità di vedere in streaming o di scaricare video in 4K, oppure al supporto alle riprese in 8K con lo Snapdragon 865. Insomma, ci saranno sempre più file di grandi dimensioni da scaricare o da conservare! Per questo motivo Xiaomi ha pensato bene di brevettare un'utilissima novità: una scheda SIM 5G con Memory Card annessa.

Il nuovo brevetto di Xiaomi mostra una scheda SIM 5G con una Memory Card integrata

1 di 2

Non si tratta di un'idea nuova in realtà: già lo scorso anno, la compagnia Ziguang Guowei ha collaborato con l'operatore China Unicom per realizzare una super SIM 5G con una capacità di archiviazione di 128 GB. Questa soluzione consente di salvare (e ripristinare) dati ed integra un sistema di sicurezza avanzato. La scheda supporta sia funzioni di comunicazione che di archiviazione di massa ed è proprio questo il principio su cui si basa la nuova soluzione della casa di Lei Jun. La scheda SIM 5G di Xiaomi – comparsa nei brevetti che vedete in alto – integra anche una Memory Card, attraverso un design a doppia faccia. Da un lato abbiamo il modulo dedicato alla connettività, mentre l'altra faccia ospita lo storage.

Purtroppo non vengono specificati altri dettagli, tuttavia si tratta di una tecnologia da non sottovalutare. Infatti, quasi sempre i modelli premium non ospitato uno slot MicroSD, puntando sull'offrire un quantitativo di storage interno maggiore. La compagnia di Lei Jun, ovviamente, dovrà implementare anche un nuovo tipo di slot a bordo dei propri smartphone, in grado di leggere ambo i lati delle schede inserite all'interno.

Grazie a questa speciale SIM, quindi, i produttori potrebbero continuare per questa via mentre gli utenti Consumer avrebbero più spazio a disposizione ed una scheda di memoria esterna, in modo da rendere il backup o lo spostamento dei dati più semplice e rapido. Che ne pensate di quest'ennesima novità di Xiaomi?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.