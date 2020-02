Xiaomi celebra i reporter e regala loro powerbank

Sono settimane di fermento per la politica in Malesia, dopo che qualche giorno fa il primo ministro Mahathir Mohamad ha dato le dimissioni, sia dal governo che dal partito. Ne consegue che in molti reporter siano in azione per tenere la popolazione aggiornata sui risvolti politici. Questo lo sa bene Xiaomi, che in una mossa che sa sia di supporto che di marketing, ha ben deciso di omaggiarli di powerbank.

LEGGI ANCHE:

Il router Xiaomi AX3600 Wi-Fi 6 è sold out per “colpa” del Coronavirus

Xiaomi Malesia premia i reporter in azione donando powerbank per tutti

I reporter che sono stati raggiunti dai ragazzi di Xiaomi Malesia erano appostati fuori da Istana Negara, il Palazzo Nazionale dove risiede il capo di stato, situato nella capitale Kuala Lumpur. L'incontro è stato festeggiato con il dono di powerbank da 20.000 mAh, con cui i reporter potranno alimentare i propri dispositivi di cattura multimediale. Anche perché molti di questi si affidano esclusivamente al proprio smartphone, senza necessariamente grosse videocamere o microfoni annessi.

“Voi coprite le notizie, noi copriamo voi! Grazie, eroi non celebrati!” è lo slogan che Xiaomi ha utilizzato per questa campagna. Una mossa certamente che sa di solidarietà e che è stata accolta positivamente sui social media, anche se non sono mancate osservazioni maliziose sul voler farsi pubblicità su questo tipo di avvenimenti.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.