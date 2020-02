Non ci poteva essere miglior inizio per il mese di Febbraio: a partire da oggi diamo il benvenuto ad il nuovo codice sconto eBay che offre la possibilità a tutti gli utenti di risparmiare sull'acquisto del prossimo smartphone, o più semplicemente su accessori e wearable. Come sempre tra i prodotti in evidenza troviamo una vera e propria valanga di smartphone Xiaomi, Redmi, Huawei, OPPO e Realme. Le offerte sono numerose e quindi non ci resta altro che introdurvi all'utilizzo del codice sconto.

Il coupon eBay di febbraio sarà utilizzabile fino a 3 volte, ma solo da app

Pare che la nuova tendenza eBay sia chiara: invogliare gli utenti ad acquistare dall'applicazione. Proprio per questo, come accaduto nei mesi precedenti, anche Febbraio sarà contraddistinto da un coupon che vi permetterà di risparmiare il 5% su tutto il catalogo. Ovviamente non potevamo esimerci dal mostrarvi le migliori offerte Xiaomi, OPPO, Huawei, Realme e Redmi. Vediamo restrizioni e possibilità date dal codice sconto.

Il coupon eBay “PIUBUONI” sarà utilizzabile soltanto da app a partire da oggi 3 febbraio e fino al prossimo 16 febbraio 2020. Consentirà di risparmiare il 5% su ogni acquisto fino ad un massimo di 100€. Il coupon – inoltre – sarà utilizzabile tre volte da ogni utente.

Per poterlo applicare vi basterà accedere dall'app eBay e scegliere un qualsiasi prodotto (non è previsto un limite minimo di spesa) ed inserire il codice PIUBUONI in fase di pagamento, proprio nel carrello.

Le migliori offerte Xiaomi, OPPO, Huawei e Realme con il coupon eBay

Di seguito elencheremo alcune tra le migliori offerte di smartphone ed accessori Xiaomi, OPPO, Huawei ed altro ancora. Ricordiamo che ai prezzi presenti in basso dovrà essere applicato un ulteriore sconto del 5%.