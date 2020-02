Tra le tantissime collaborazioni intrattenute da Xiaomi c'è quella con l'azienda TwentySeventeen, specializzata proprio nella produzione di orologi (più o meno classici). Direttamente dalle pagine di Banggood potrete acquistare – in offerta esclusiva – l'orologio proveniente dalla piattaforma YouPin e che ricalca le forme del celebre Casio G-Shock ad un prezzo imperdibile. Fino al primo marzo 2020 sarà in sconto a soli 14€ anziché 46€.

L'orologio impermeabile di Xiaomi è in offerta su Banggood

L'orologio nato dalla collaborazione di Xiaomi è TwentySeventeen, non ricorda il Casio G-Shock soltanto per l'aspetto estetico, bensì si presenta resistente e performante anche dal punto di vista qualitativo.

Tra le peculiarità riscontrate nel prodotto, troviamo alcune funzioni essenziali come il cronometro, il calendario, la sveglia, la possibilità di impostare due diversi orari e la resistenza all'acqua fino a 5 ATM. Non avrete problemi – dunque – ad utilizzarlo in piscina. Inoltre l'orologio in questione offre una visibilità perfetta anche di notte grazie al display digitale in grado di illuminarsi all'occorrenza. Il tutto è ricoperto dal plexiglass che offre resistenza ed un'ottima trasparenza per visionare al meglio il display, sempre.

Come avrete capito, quello offerto da Xiaomi e TwentySeventeen è un prodotto di qualità estrema, e potrete acquistarlo solo per pochi giorni ad un prezzo che si potrebbe definire “stracciato”. Potrà essere vostro a poco più di 14€ anziché 46€ (prezzo pieno) grazie all'offerta lampo dello store. Per acquistarlo vi basterà cliccare sul box in basso, senza necessità di applicare alcun coupon.