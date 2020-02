Xiaomi, OPPO e Huawei non mancheranno al MWC 2020!

Sembra che il Coronavirus abbia messo in ginocchio anche l'economia. Nonostante ci siano stati dei progressi in ambito scientifico, per cercare di fermare questo epidemia, alcuni produttori preferiscono mettere in sicurezza i propri dipendenti. Motivo per cui il Mobile World Congress di Barcellona potrebbe seriamente risentirne. Dopo il forfait di LG, dunque come si saranno comportate le altre aziende? Huawei, Samsung, OPPO, Xiaomi saranno presenti a questa importante fiera?

Xiaomi sarà al MWC 2020, con le dovute “modifiche”

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, mancheranno parecchie piccole aziende al MWC di Barcellona. Tutti i produttori cinesi minori, che occupano gran parte della fiera, non saranno presenti a questo evento, a causa del Coronavirus. Dopo l'annuncio di LG, dunque, ecco che anche altri brand hanno deciso di mettere in chiaro la propria posizione.

LEGGI ANCHE:

Paura del Coronavirus? A Wuhan le consegne si fanno via robot

Huawei, OPPO e Xiaomi saranno presenti a questa fiera, pur con qualche modifica. Al momento, infatti, non sono previsti cambi di programma per queste aziende, che dovrebbero mantenere fede a tutti gli impegni presi prima dell'esplosione dell'epidemia. Sicuramente, però, saranno apportate alcune “modifiche”, come dichiarato dalla stessa Xiaomi. Malgrado questo, dunque, avremo modo di vedere da vicino tutti i nuovi prodotti dei più grandi colossi di tecnologia. Peccato davvero, però, che sia necessario rinunciare a qualche grande produttore come LG.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.