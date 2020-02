Xiaomi lancia le offerte per San Valentino, fino al 16 Febbraio

La festa degli innamorati è sempre più vicina e come per altri grandi store (come Euronics e Unieuro) anche Xiaomi ha dato il via alle offerte dedicate a San Valentino, disponibili tramite il Mi Store ufficiale online. Andiamo a dare un'occhiata alle proposte delle compagnia cinese, con tanti smartphone disponibili a prezzo scontato.

Xiaomi festeggia San Valentino con tante offerte su smartphone e accessori

La promo di San Valentino di Xiaomi sarà attiva fino al 16 Febbraio; inoltre potrete risparmiare altri 5€ sfruttando l'iniziativa legata all'applicazione ufficiale. Scaricando l'app Mi Store ed effettuando un ordine riceverete un Coupon valido per 30 giorni dalla richiesta (solo per nuovi utenti). Per quanto riguarda le offerte di San Valentino, ovviamente non mancano i più recenti dispositivi del brand cinese come Xiaomi Mi 9T Pro e il suo fratello minore, l'ultimissimo Mi Note 10 e l'intramontabile Android One Mi A3. Di seguito trovate alcuni dei prodotti in sconto, con il relativo link all'acquisto.

Oltre agli smartphone, le offerte di San Valentino continuano anche con gli accessori e i vari prodotti del brand dedicati alla domotica. Per tutte gli sconti vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell'evento, mentre qui trovate le “Offerte del giorno”, con promo quotidiane.

Le offerte del Mi Store non vi soddisfano? Allora se puntate a qualcosina di più non perdete i nostri canali Telegram dedicati a Banggood, GearBest e Amazon, con tanti Xiaomi disponibili a prezzo scontato, spesso anche più vantaggiosi rispetto allo store ufficiale.

