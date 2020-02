Xiaomi: nuovo flagship con Snap 865, ma niente 108 MP

Non ci sarà al MWC 2020, ma lo Xiaomi Mi 10 sta per fare il suo debutto. E come per Mi Note 10, una delle novità incorporate sarà rappresentata dall'utilizzo di un sensore da 108 MP. Una caratteristica tecnica che sicuramente ritroveremo su altri telefoni nel 2020, anche di altri produttori concorrenti. Ciò non significa, però, che tutti i prossimi top di gamma saranno fatti così, anche da parte della stessa Xiaomi.

Xiaomi ha in serbo un altro top di gamma, ma senza sensore da 108 MP

Ci sono due nomi in codice “umi” e “cmi” e dovrebbero stare ad indicare rispettivamente Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, entrambi con fotocamera da 108 MP. Al contrario, il nuovo modello contrassegnato dalla sigla “lmi” sarà sempre contraddistinto dallo Snapdragon 865, ma non da una fotocamera con così tanti mega-pixel. Queste informazioni sono state estratte dal relativo file build.prop da parte del team XDA e, sempre secondo questi dettagli, i riferimenti sono a Redmi.

Si tratterebbe, quindi, di un modello non Xiaomi e potrebbe quindi trattarsi di Redmi K30 Pro. Diciamo questo per la presenza dello Snap 865, il quale prenderebbe il posto dello Snap 730G del modello base. Da questo dovrebbe, invece, ereditare il sensore da 64 MP, forse un Samsung ISOCELL o anche il Sony IMX686. Secondo i precedenti rumors, abbiamo anche scoperto come dovrebbe essere il display di K30 Pro, fra l'altro già comparso nel database di GeekBench. Ma anche la ricarica, le nuove RAM ed il supporto 5G.

