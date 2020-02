Xiaomi potrebbe presto implementare NaVIC, un nuovo sistema di navigazione satellitare

Sappiamo bene come Xiaomi sia presente in quasi ogni Paese del mondo. Nel corso di questi anni, infatti, ha cercato di espandersi come ha potuto in diversi Stati, con ottimi risultati. Uno dei primi nei quali ha deciso di affacciarsi è stata proprio l'India, che ad oggi rappresenta uno dei più importanti mercati per la vendita di smartphone. All'interno di questo vasto territorio, infatti, trova spazio un'economia in continua crescita. Motivo per cui i device del brand cinese continuano ad aumentare a dismisura. Proprio per questo, dunque, Xiaomi avrebbe deciso d'implementare sui prossimi device il sistema di navigazione satellitare indiano, ovvero NaVIC.

Xiaomi potrebbe sfruttare NaVIC in India

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, sono diversi mesi che Xiaomi discute con l'Indian Space Research Organization (ISRO). Al centro del dibattito c'è proprio lo sfruttamente di questi satelliti per l'implementazione sui prossimi device di tale sistema di navigazione, conosciuto come NaVIC. Da parte dell'amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, è arriva dunque l'ufficialità di tale accordo.

Anche Redmi potrebbe usufruire di tale sistema di navigazione. Anzi, molto probabilmente Xiaomi ha deciso di implementarlo solo per sfruttarlo su tale brand. Redmi, infatti, è molto presente in India e disporre di NaVIC potrebbe fare la differenza rispetto alla concorrenza.

