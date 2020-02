Xiaomi: kit contro il Coronavirus, tutti a lavoro!

Sembra che il nuovo Coronavirus stia continuando a mettere in ginocchio un'intera economia. Nella regione di Wuhan, ormai, da giorni non è più possibile circolare liberamente per strada. Tante aziende, poi, hanno deciso di chiudere i battenti proprio a causa di questa epidemia, cercando di salvaguardare la salute dei propri dipendenti. Alcune di queste, però, nonostante tutto hanno mantenuto tutte le linee aperte, come la stessa Huawei. Durante le prime ore dell'esplosione di questo virus, Xiaomi aveva deciso di prolungare le vacanze dei propri dipendenti, mantenendo giù le saracinesche delle proprie attività. Sembra, però, che ora le cose stiano per cambiare.

Xiaomi distribuisce un nuovo kit di sicurezza

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Xiaomi abbia deciso di richiamare al lavoro tutti i propri dipendenti. Sembra, infatti, che siano terminate le vacanze prolungate, dovute al Coronavirus. Da un certo punto di vista, comunque, il brand ci tiene che i propri dipendenti siano al sicuro. Motivo per cui ha deciso di distribuire ad ognuno di essi un kit di sicurezza, dotato di maschere per respirare e disinfettanti.

Lu Weibing, direttore generale di Redmi, si è voluto assicurare, tramite un post su Weibo, che tutti i dipendenti lavorino in un ambiente sicuro. Ha raccomandato a tutti, dunque, di prestare attenzione alle regole di sicurezza impartite dell'azienda.

