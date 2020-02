La nuova poltrona massaggiante Xiaomi vi avvolge e vi rilassa

Il mondo delle poltrone massaggianti è stato più e più volte toccato da Xiaomi, grazie alla collaborazione con le molteplici aziende che le gravitano attorno. Quella principale si chiama Momoda, come già visto di recente con l'ultimo prodotto lanciato verso fine 2019. A questa ne segue adesso un nuovo modello che ne riprende le fattezze ma ad un costo più elevato.

Xiaomi e Momoda lanciano un nuovo modello di poltrona massaggiante

Come tutti i modelli precedenti, la poltrona di Xiaomi avvolge quasi completamente il corpo, con tre sezioni separate, incaricate di massaggiare il suo possessore. Queste sono sincronizzate fra loro e massaggiano spalle, collo, schiena e parte lombare, con movimenti che vanno in direzione verticale, orizzontale e diagonale. Il tutto può essere regolato sulla base dell'altezza e della comodità dell'utente, specialmente se ci sono più persone in casa.

Le superfici imbottite, poi, hanno effetto “airbag”, massaggiando a loro volta e rendendo il tutto più confortevole. L'inclinazione utilizzata permette di ricreare il cosiddetto effetto di gravità zero, ridistribuendo l'intero peso su tutto il corpo. Questa poltrona ha comunque un costo non bassissimo: si parla di 3999 yuan, circa 528€.

