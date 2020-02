Xiaomi rinnova la Dark Mode della MIUI 11 Beta con il wallpaper dimmerabile

Mentre il numero di smartphone aggiornati alla MIUI 11 cresce progressivamente, Xiaomi continua a sfruttare le versioni Beta del firmware per provare nuove funzionalità. L'ultima novità della casa cinese è una feature mutuata direttamente da iOS 13 che va a migliorare la Dark Mode.

Xiaomi ha rilasciato la nuova MIUI 11 Beta: la Dark Mode si rinnova con il wallpaper dimmerabile

Secondo quanto riportato dai media cinesi – e come si evince anche dallo screenshot in alto – l'ultima versione della MIUI 11 Beta ha portato con sé una gradita novità che gli utenti in possesso di un terminale Cuperitino di certo conosceranno bene. Tramite le impostazioni della Dark Mode sarà possibile impostare un “wallpaper dimmerabile” a bordo del vostro smartphone Xiaomi. Ma cosa significa esattamente?

Attivando questa funzione e specificando una fascia oraria si attiverà il tema scuro e questo andrà ad applicarsi anche allo sfondo del dispositivo, attenuando l'intensità dell'immagine utilizzata come wallpaper nella homescreen. In alto potete vedere uno screenshot direttamente da iOS 13.

Trattandosi di una funzionalità disponibile per la MIUI 11 Beta non è dato di sapere quando arriverà sul firmware stabile. Inoltre al momento non è chiaro se si tratterà di un miglioramento in arrivo per tutti gli Xiaomi o solo per determinati modelli.

