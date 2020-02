Xiaomi Mijia Termometro Digitale: massima precisione nella misurazione della temperatura

Bisogna sempre tenere sotto controllo la propria salute. Anche Xiaomi lo sa bene, dato che nel corso di tutti questi anni ha prodotto un numero di dispositivi afferenti a tale ambito davvero sterminato. Non ultimo, quindi, il termometro digitale, di cui sono state prodotte diverse varianti. Nella sua ultima creazione, però, il prodotto Xiaomi Mijia pare essersi superato in quanto a precisione.

Xiaomi Mijia raggiunge una precisione di 0,05 ℃

Da quello che abbiamo potuto capire, Xiaomi Mijia si è lanciato nella produzione di un nuovo termometro digitale ad alta precisione. Sembra, infatti, che questo riesca a rilevare la temperatura con uno scarto di soli 0,05 °C, un risultato davvero eccezionale. Al suo interno, dunque, trova spazio un particolare sensore che, combinato ad un circuito di misurazione, permette di ottenere risultati molto precisi.

Dal punto di vista estetico notiamo come l'azienda abbia optato per un design minimale. Questo, infatti, presenta solo un piccolo display LCD sulla parte frontale, che mostra la temperatura. Basta premere a lungo sul tasto posto in basso per avviare lo strumento. Una volta conclusa la misurazione, il termometro emetterà un suono prolungato. Non sarà necessario, poi, spegnerlo in alcun modo, perchè tutto avverrà in maniera automatica.

Tale prodotto sarà venduto da domani su Xiaomi Mall, al prezzo di 69 yuan, circa 9 euro al cambio attuale.

