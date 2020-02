Xiaomi Mijia Sonic Cleansing Device: la pulizia del viso non è mai stata così smart!

Non c'è davvero limite a quello che si può trovare in commercio. Nel corso di questi anni, infatti, vi abbiamo portato spesso tanti differenti prodotti, alcuni appartenenti anche a categorie di nicchia. Molti erano legati all'igiene personale, alcuni allo svago, altri ancora al mondo della domotica. Oggi, dunque, vediamo proprio un prodotto legato al primo gruppo di prodotti citato poco fa. Si tratta di Mijia Sonic Cleansing Device, un device in grado di garantire una pulizia del viso davvero efficace.

Mijia Sonic Cleansing Device utilizza le vibrazioni

Stando a quanto mostrato in queste ore, pare che Sonic Cleansing Device sia in grado di garantire una pulizia del viso molto efficace. Questo prodotto, infatti, è dotato di setole morbide che, a contatto con la pelle, dovrebbero riuscire a rimuovere tutte le impurità. Ovviamente tale dispositivo di serve anche di un sistema di movimento, che sfrutta le vibrazioni. Con circa 1.900 setole ed una frequenza di 5.200 giri al minuto, questo piccolo prodotto sarà il vostro alleato nella cura della pelle.

Tale dispositivo supporta una modalità di pulizia automatica che si arresta ogni 2 minuti, per permettervi di cambiare la zona del viso. Ovviamente in base alla vostra pelle potrete sfruttare tre diverse opzioni, potendo scegliere fra Sensitive, Daily e Care. Tale prodotto, inoltre, è dotato di un ingresso USB Type-C per la ricarica, implementando una batteria da 400 mAh.

Xiaomi Mijia Sonic Cleansing Device si trova in crowdfunding su Xiaomi Mall al prezzo di 99 yuan, quindi circa 13 euro al cambio attuale.

