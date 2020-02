Xiaomi Mijia Cacciavite Elettrico: nuovo prodotto in crowdfunding

Se diamo un'occhiata a tutti i dispositivi che Xiaomi ha lanciato in questi anni, troviamo una lista sterminata di prodotti. Non si tratta, però, solo di smartphone, ma anche di accessori di qualsiasi tipo. Anche qui in Italia, tra l'altro, sono arrivati diversi dispositivi legati alla domotica, all'audio e a tanti altri settori differenti. Uno dei gadget più venduti, però, è sicuramente il cacciavite elettrico del brand, che da sempre riscuote un enorme successo. Adesso pare essere arrivato, dunque, un nuovo modello prodotto da Xiaomi Mijia, che si trova in crowdfunding.

Mijia produce il cacciavite con 1.500mAh di batteria

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che sul mercato stia per arrivare un nuovo prodotto. Xiaomi Mijia ha lanciato, infatti, un nuovo cacciavite elettrico in crowdfunding, dotato di caratteristiche simili ai modelli precedenti. Anche questo dispositivo, infatti, è dotato di due tasti principali sul dorso: con uno si avvita, mentre con l'altro si svita.

Non sono presenti particolari peculiarità in questo prodotto, sebbene la sua facilità d'uso lo renda adatto a qualsiasi tipo di utente. Al suo interno, poi, risiede una batteria da 1.500mAh, che dovrebbe garantire una notevole autonomia. Attualmente, comunque, tale prodotto viene venduto ad un prezzo di crowdfunding di 129 yuan, quindi circa 16 euro al cambio attuale. Dopo tale campagna di raccolta fondi, verrà fissato un prezzo di 149 yuan, circa 19 euro.

