Xiaomi Mi Watch messo a nudo da iFixit: quanti problemi per il display!

Qualche settimana fa, ormai, abbiamo visto arrivare sulla scena il nuovo Xiaomi Mi Watch. Sebbene questo modello non sia ancora arrivato in Europa, ha subito ricevuto parecchi feedback positivi da parte degli utenti asiatici. Si tratta, infatti, del primo vero smartwatch dell'azienda, che di fatto è entrata a far parte anche di questo mercato. Nonostante tutto, però, pare che il prodotto non sia proprio solidissimo sotto certi aspetti, almeno stando a quanto rivelato nelle scorse ore da iFixit.

iFixit decreta un grado di riparabilità di 4 su 10

Mi watch è stato completamente smontato dal team di iFixit. All'interno di questo teardown, dunque, si vede come l'apertura dell'orologio sia davvero semplicissima. Troppo semplice. Dopo la rimozione di alcune viti, infatti, si accede subito alle parti più intime del device, rivelandone tutta la struttura interna. Tutto sembra essere molto ordinato ma accedere ad alcune parti, come il display o la batteria, non è per nulla facile.

Si tratta di un prodotto molto delicato, anche in fase di smontaggio. Lo stesso display, infatti, rischia di rompersi facilmente durante l'estrazione dalla propria cassa. iFixit, infatti, pone l'accento proprio su questo aspetto. Motivo per cui il punteggio finale non può che essere negativo, riportando un grado di riparabilità di 4 su 10. Trovate tutto il teardown cliccando su questo link.

