Xiaomi Mi Watch Color debutta su DHGate ed è già in sconto con Coupon

Dopo il suo primo modello a marchio Xiaomi, la compagnia di Lei Jun ha cominciato il 2020 col botto, presentando il nuovissimo Xiaomi Mi Watch Color. A differenza del predecessore in questo caso abbiamo un display AMOLED circolare da 1.39″ e dimensioni più generose, insieme a tutta una serie di feature sempre gradite.

Xiaomi Mi Watch Color arriva su DHGate a 129.9€ grazie a questo Coupon

Lo Xiaomi Mi Watch Color non si fa mancare nulla lato connettività ed integra un chip Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS, NFC e ovviamente non manca l'impermeabilità fino a 5ATM. All'interno del corpo in acciaio trova spazio una batteria da 420 mAh; non mancano nemmeno le solite funzionalità legate al fitness, con oltre 10 modalità sportive ed un algoritmo migliorato per il monitoraggio dei dati.

Ci state facendo un pensierino? Allora in basso trovate il link all'acquisto su DHGate (con tanto di spedizione gratuita), insieme al Coupon da utilizzare per beneficiare del prezzo scontato.

