Record per Xiaomi Mi TV: mai vendute così tante smart TV!

In tutto il mondo stiamo assistendo ad una crescita di interesse per le smart TV. Dopo un iniziale flessione, dovuta al maggiore interesse verso gli smartphone, il pubblico sta tornando a gradire la presenza di una TV in casa. Questo grazie alla possibilità di sfruttarle come un hub multimediale, non essendo più necessariamente legate esclusivamente ai contenuti via antenna o parabola. Un concetto che in Cina è permeato notevolmente in questi anni 2000, a favore di brand come quello delle Xiaomi Mi TV.

LEGGI ANCHE:

La fotocamera di Xiaomi Mi 10 sorprenderà tutti su DxOMark | Teaser

Nel 2019 si è toccato un nuovo picco di vendite per le Xiaomi Mi TV

Ed è proprio nello scorso 2019 che Xiaomi ha segnato un importante traguardo nella sua storia legata alle smart TV. I dati di vendita parlano chiaro: l'azienda è riuscita a spedire 10.46 milioni di unità nel corso dell'anno passato. Un dato incredibile e che segna un record non soltanto per l'azienda, ma per il settore intero. Fino ad oggi, infatti, nessuna società in Cina era riuscita a superare il traguardo dei 10 milioni. Sempre secondo i dati forniti dagli analisti, durante il 2019 1 smart TV su 5 che è stata venduta aveva marchio Xiaomi, con uno share di mercato del 19.25%.

Sappiamo anche che le diagonali più gradite negli acquisti sono state quelle da 32″, 43″, 50″, 65″ e 70″, nelle quale Xiaomi ha venduto più di tutti i competitors. Non resta che attendere e scoprire se Xiaomi riuscirà ad imporsi anche qua da noi in Italia, in attesa della commercializzazione ufficiale.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.