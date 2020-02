Xiaomi Mi Power Bank 3 da 50W torna in una nuova versione grazie al lancio del Mi 10 Pro

Lo scorso ottobre la compagnia di Lei Jun ha lanciato una nuova versione della Xiaomi Mi Power Bank 3 con una potenza di ricarica da ben 50W ed una capienza di 20.000 mAh. Quest'oggi, per celebrare il lancio della Xiaomi Mi 10 Pro l'azienda ha annunciato il debutto di un'ennesima variante della Power Bank, stavolta con una capienza minora ed un prezzo ancora più economico.

Xiaomi Mi Power Bank 3 da 50W debutta anche in versione da 10.000 mAh

Il motivo è presto detto: lo Xiaomi Mi 10 Pro è il primo smartphone della casa cinese ad arrivare con il supporto alla ricarica rapida da 50W. Quale motivo migliore per rilanciare la Xiaomi Mi Power Bank 3 Super Flash con potenza di 50W? La nuova versione del dispositivo arriva con lo stesso design già visto in precedenza, ma stavolta abbiamo una capienza di 10.000 mAh.

Ovviamente il prodotto potrà essere usato non solo per l'ultimo top di gamma, ma anche con notebook ed altri prodotti dotati di interfaccia USB Type-C (anche la Nintendo Switch, per intenderci). A differenza della versione lanciata ad ottobre, in questo caso abbiamo solo 2 porte (USB C e USB Full Size); il corpo della Xiaomi Mi Power Bank 3 da 50W è realizzato in alluminio anodizzato ed è disponibile nella sola colorazione Black. Le vendite partiranno (in Cina) dal 14 Febbraio, al prezzo di 249 yuan, circa 32€ al cambio attuale.

