Xiaomi Mi Tab 5G: in arrivo il primo tablet 5G | Leak

Da qualche tempo, ormai, non sentiamo più parlare di tablet a marchio Xiaomi. Negli scorsi giorni, infatti, è arrivata anche una conferma ufficiale riguardo questo aspetto. Secondo le ultime dichiarazioni, quindi, anche nel 2020 non dovrebbe essere presentato alcun nuovo modello. Sembra, però, che le indiscrezioni che circolano in rete vogliamo mostrare un altro destino. A breve, infatti, la società cinese potrebbe presentare il primo dispositivo di questo tipo con 5G, ovvero Mi Tab 5G.

Mi Tab 5G mostra cornici davvero sottili!

Stanno comparendo in rete alcune importanti informazioni riguardo Xiaomi Mi Tab 5G. Da quello che possiamo vedere, dunque, pare che in un prossimo futuro il brand possa lanciare questo prodotto, il primo tablet 5G del brand. Dal punto di vista estetico, poi, vediamo come si tratti proprio di un dispositivo inedito. Pare che le cornici, infatti, siano state ridotte in maniera importante rispetto ai precedenti modelli. Nonostante questo non si tratta di news ufficiali, quindi è necessario esaminare tutto in maniera piuttosto critica.

Questo tablet dovrebbe mostrare un display più grande di 10 pollici, proponendo magari anche un refresh rate pari a 144Hz. Dalle due immagini a nostra disposizione, poi, sembra che frontalmente non sia presente neanche la selfie camera. Dobbiamo dire, però, che i due disegni spuntati sul web non sembrano essere ben realizzati. Questi danno l'impressione, infatti, di essere più che altro due render “mal riusciti”, basati sui vecchi modelli. Vedremo in futuro, dunque, se queste nostre perplessità troveranno un fondamento o meno.

