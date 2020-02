Xiaomi Mi Pad 5 non si farà, ma c’è ancora speranza

A inizio mese ci siamo ritrovati alle prese con i primi rumors e dei presunti render dedicati allo Xiaomi Mi Pad 5, nuovo modello in arrivo dotato di cornici ultra sottili ed il supporto al 5G. L'azienda cinese è davvero al lavoro su questo dispositivo? Purtroppo la risposta non vi piacerà affatto, eppure la speranza è l'ultima a morire.

Nonostante i rumors Xiaomi Mi Pad 5 non è nei piani dell'azienda, ma la speranza è l'ultima a morire

Nelle scorse ore un utente curioso ha posto la fatidica domanda in merito al destino della gamma e ai rumors che vedono il possibile debutto dello Xiaomi Mi Pad 5. La risposta è arrivata un maniera tempestiva dal buon Lu Weibing, ex capo di Gionee ora responsabile di Redmi, il quale ha chiarito una volta per tutte la posizione della compagnia cinese. Al momento non è previsto il lancio di un nuovo tablet, una dichiarazione in linea con le precedenti indiscrezioni di un leaker asiatico, il quale ha affermato che nel 2020 non avremo nessuna novità su questo fronte.

Tuttavia la speranza è l'ultima a morire e infatti la risposta di Lu Weibing la mantiene viva. In dirigente ha confermato che “al momento” non è previsto nessun Xiaomi Mi Pad 5, lasciando aperta la possibilità di vedere un nuovo tablet prossimamente. Una notizia sicuramente piacevole per gli appassionati di questa tipologia di dispositivi, i quali sono di certo più fortunati degli amanti della serie Mi Max. In quest'ultimo caso, infatti, il CEO di Red è stato abbastanza categorico, smentendo l'arrivo di nuovi phablet.

