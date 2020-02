Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker è come un Google Home portatile

Annunciato nelle scorse ore, Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker è l'ennesimo modello audio dell'azienda di Lei Jun. La sua caratteristica principale? Una forte somiglianza con il Google Home Mini, il celebre e diffusissimo smart speaker con cui ascoltare la musica e gestire la domotica. Una somiglianza perlopiù estetica, dato che Xiaomi ha adottato un look caratterizzato da una trama in tessuto nella parte superiore.

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker è il nuovo modello di cassa portatile

Exceptional sound. Pretty smart. #MiOutdoorBluetoothSpeaker is here: – 5W powerful sound

– Supports Voice Assistant

– 20-hours battery

Anziché di forma circolare, lo Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker ha una forma più quadrata, per quanto gli angoli sono smussati per una maggiore armonia visiva. Nella parte inferiore troviamo una sezione gommata, ideale per non farlo muovere o scivolare una volta poggiato su una superficie. Volendo c'è anche un laccio, con cui appenderlo in giro: magari non in doccia, anche se la certificazione IPX5 promette un minimo di protezione contro gli schizzi.

L'altra feature riguarda la durata della batteria, con un'unità interna da 2000 mAh che promette circa 20 ore di ascolto. Una volta terminate, si può ricaricare tramite porta microUSB, assieme alla quale c'è anche una porta AUX per il collegamento cablato. Ma ovviamente non manca il supporto Bluetooth 5.0 per il pairing, anche in modalità Dual. Così come non mancano i tasti sulla sezione laterale gommata, con cui gestire la riproduzione audio e le chiamate, ed il microfono con cui poter anche richiamare l'assistente dello smartphone.

Parlando di suono, dentro c'è una cassa da 5W in grado di fornire un volume massimo di circa 115 dB, con un range di frequenze di 20-20 KHz. Il tutto viene venduto in India ad un prezzo di 1399 rupie, ovvero circa 18€.

