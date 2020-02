L’audio di Xiaomi Mi Note 10 Pro non è il massimo per DxOMark

Da noi disponibile sotto forma di Xiaomi Mi Note 10 Pro, nella classifica di DxOMark si aggiunge adesso anche Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. E no, non mi sto riferendo alla qualità fotografica, già analizzata in passato, bensì a quella audio. Da tempo, infatti, il portale ha deciso di esprimere pareri tecnici anche sul comparto sonoro degli smartphone. Dopo modelli come Mate 20 X, Mate 30 Pro, ROG Phone 2 e OnePlus 7 Pro, anche il top di gamma della serie Mi CC9 si aggiunge alla classifica, ma non nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi MIX 4 Pro è tanta roba, ma puzza di fake

DxOMark dice la sua sul comparto audio di Xiaomi Mi Note 10 Pro

Secondo la valutazione di DxOMark, l'hardware a disposizione di Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition offre prestazioni decenti a 360°, pur soffrendo l'assenza di speaker stereo. La singola cassa ha una nitida riproduzione di medi ed alti, quasi priva di artefatti e distorsioni. Tuttavia, mancano i bassi e la scena riprodotta non è particolarmente ampia. Inoltre, il volume minimo è troppo basso, mentre a volume massimo c'è una notevole distorsione.

In fase di registrazione, le prestazioni sono complessivamente buone, in maniera eguale alle fasi di riproduzione. Ma anche in questo caso mancano i bassi, registrare in luoghi affollati comporta numerosi artefatti ed i video selfie hanno l'audio stereo invertito. Ecco, quindi, come si compone adesso la classifica audio di DxOMark:

75 – Huawei Mate 20 X

74 – Apple iPhone XS Max

71 – Apple iPhone 11 Pro Max

69 – ASUS ROG Phone 2

68 – Google Pixel 4

66 – Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 10 5G

65 – OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10+

60 – Huawei Mate 30 Pro

54 – Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

53 – Honor 20 Pro

51 – Black Shark 2 Pro

45 – Sony Xperia 1

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.