A partire da oggi e fino al 18 Febbraio, Vodafone ha attivato un'interessantissima promo per San Valentino, che permette di acquistare uno smartphone a rate e di riceverne un secondo in regalo. In questo modo, rateizzando uno Xiaomi Mi Note 10 con Vodafone potrete riceverne un altro senza pagare nulla. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa, compreso prezzi e dispositivi che possono beneficiare dell'iniziativa promozionale.

Xiaomi Mi Note 10: ecco come funziona l'offerta di San Valentino di Vodafone

La promo di San Valentino di Vodafone è disponibile esclusivamente acquistando uno smartphone a rate, presso i punti vendita del gestore che aderiscono all'iniziativa. Attivando la rateizzazione con Vodafone per lo Xiaomi Mi Note 10 da 128 GB – con qualsiasi offerta – riceverete un secondo modello identico in regalo. Il flagship viene proposto ad un prezzo di 599.69€, suddiviso in trenta rate mensili da 14.99€ ed un anticipo di 149.99€, con addebito solo su carta di credito. Il corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 600€, mentre non è previsto alcun costo per il secondo modello.

Come anticipato in apertura, l'iniziativa è valida fino al 18 Febbraio e fino ad esaurimento scorte, quindi – se siete interessati – conviene recarvi presso uno store Vodafone per maggiori dettagli. Oltre allo Xiaomi Mi Note 10 (qui trovate la nostra recensione) sono disponibili all'acquisto anche altri smartphone che rientrano nella promo di San Valentino.

LG K40S è acquistabile in trenta rate mensili da 4.99€ con anticipo di 9.99€, con un corrispettivo di recesso anticipato di 150€; in alternativa è presente anche LG K50S con un anticipo di 19.99€ e trenta rate mensili da 5.99€ (con un contributo di recesso massimo di 200€). In entrambi i casi, si riceverà un dispositivo identico in regalo.

In merito alle limitazioni della promo, sembra che l'iniziativa di San Valentino di Vodafone sia dedicata solo alle nuove attivazioni, ma nulla vieta di recarvi in un store per chiedere informazioni anche se siete già clienti.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.