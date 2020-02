Voglia di Xiaomi Mi MIX Alpha? Questo brevetto accende le speranze

Chi voleva un successore a Xiaomi Mi MIX 3 è rimasto a bocca asciutta. Del quarto capitolo si parla ancora in maniera fumosa, mentre Xiaomi Mi MIX Alpha è pressoché impossibile da acquistare. Vuoi per la scarsa disponibilità, vuoi per il prezzo fuori mercato (prossimo ai 3000 euro). Ma ecco che fa capolino un nuovo brevetto che potrebbe risollevare l'animo di tutti gli entusiasti dell'ultimo full screen a 360°.

La versione “umana” di Xiaomi Mi MIX Alpha potrebbe essere stata brevettata

Le immagini allegate ritraggono un telefono dal Surround Display, oltre che bombato nella parte frontale. Quest'effetto, però, potrebbe essere relegato esclusivamente al render e non riflettersi nella realtà. Sempre se questo brevetto si tradurrà in un qualcosa di concreto, anziché rimanere confinato al mondo dei brevetti.

Il display “avvolgente” gira attorno alla scocca, ma in maniera meno estrema del Mi MIX Alpha originale. I render ci mostrano una curvatura che si ferma poco dopo la curva del frame, non raggiungendo la metà della back cover. Un design sicuramente meno impattante ma che al contempo suscita dubbi sulla sua reale utilità. Rispetto a Mi MIX Alpha, qua non c'è un vero e proprio display posteriore, pertanto è necessaria la presenza di una selfie camera. In questi brevetti, però, non la vediamo: che possa esserci una selfie camera a scomparsa?

Fatto sta che l'assenza di un display così spinto potrebbe anticipare il lancio di una versione riadattata di Xiaomi Mi MIX Alpha. Una versione che potrebbe avere un prezzo più umano, ma voi sareste disposti a spendere tanto per un telefono con queste fattezze?

