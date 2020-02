Xiaomi Mi MIX 4 si ispira a Meizu PRO 7 in questo brevetto con Second Display

Da un po' di mesi a questa parte in rete sono spuntati tutta una serie di leak in merito al presunto Xiaomi Mi MIX 4, con tanto di specifiche addirittura di una versione Pro. Il motivo dietro questa pioggia di indiscrezioni è dovuto al lancio del Mi MIX Alpha, che ha lasciato a bocca asciutta i fan della gamma e che ha aperto le porte ad una serie di smentite ed allusioni alla possibilità di avere un quarto capitolo. Ora torniamo a parlare del flagship grazie ad un nuovo brevetto il quale ci mostra un look decisamente in stile Meizu PRO 7.

Lo Xiaomi Mi MIX 4 torna in un nuovo brevetto e sembra Meizu PRO 7

Come si evince dall'immagine in alto, infatti, lo Xiaomi Mi MIX 4 (o Mi MIX 2020 come riportato dal presunto brevetto) dovrebbe adottare un display tutto schermo, privo di selfie camera. Il motivo è da ricercarsi nel Second Display posteriore, il quale permetterà di sfruttare la Dual Camera per gli autoscatti. Il design ricorda quello di Meizu PRO 7, ovviamente con le dovute differenze.

Il fatto “anomalo” è che lo stesso profilo ufficiale Weibo di Antutu ha ripreso l'immagine in questione, con un lungo post dedicato. Che i leak abbiano fatto centro? Il fatto che il team di Antutu abbia dedicato spazio al brevetto potrebbe significare tutto come potrebbe non significare nulla, ma nel frattempo teniamo le dita incrociate sull'esistenza del dispositivo.

Visto il prezzo esorbitante del Mi MIX Alpha, uno Xiaomi Mi MIX 4 ad una cifra “umana” è doveroso. Per concludere vi evidenziamo che questo non è il primo (presunto) brevetto dedicato al flagship e che nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di dare uno sguardo a vari possibili design (con zoom a periscopio e pop-up camera o con selfie camera sotto il display).

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.