Xiaomi Mi MIX 4: alcuni render lo immaginano simile a Mi MIX Alpha

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti Xiaomi Mi MIX 4, il prossimo device del brand cinese. Nel corso di quest'anno, infatti, dovremmo poter vedere finalmente tale prodotto, di cui si vocifera da troppo tempo. Nello specifico, però, non sappiamo ancora quale design possa mostrare. Alcuni recenti render, però, lo immaginano molto simile a Mi MIX Alpha, con un display curvo fin sul retro del prodotto.

Mi MIX 4 potrebbe mostrare in design non troppo estremo

Da quello che è stato mostrato sul profilo Twitter di Waqar Khan, il prossimo Mi MIX 4 potrebbe presentare linee molto simili a quelle di Mi MIX Alpha. Malgrado questo, però, presenterebbe comunque un design meno aggressivo ed estremo, puntando sempre ad un display curvo. Da questi render, infatti, vediamo come sul retro il pannello arresti quasi subito la sua corsa, non completando la circonferenza del prodotto.

Si evince, poi, come le fotocamere siano principalmente due. Crediamo, però, che Xiaomi possa aggiurne anche altre in fase di produzione, rendendo tale prodotto il più completo possibile. Dando un'occhiata anche alle possibili caratteristiche tecniche, questo smartphone potrebbe implementare un SoC Snapdragon 865, display 2K, fino a 12GB di RAM e 1TB di memoria interna. Non mancherebbe, poi, una batteria da 4.500 mAh dotata del supporto alla ricarica rapida da 45W, così come la connettività 5G. Insomma, un prodotto che potrebbe mostrare anche un prezzo notevolmente alto.

