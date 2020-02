Xiaomi Mi Dual Driver: nuove cuffie in-ear con jack da 3.5mm

Da quando in ambito tecnologico sono uscite le prime cuffie true wireless, molti produttori hanno quasi abbandonato il mercato degli auricolari cablati. Sappiamo bene, però, come la qualità di questi prodotti sia comunque migliore rispetto a tali dispositivi, che devono affidarsi sempre ad una connessione ottimale con lo smartphone. Malgrado questo, però, alcune aziende continuano a credere in tale settore. Tra queste, dunque, troviamo anche Xiaomi, che da poco ha rilasciato un nuovo paio di auricolari, chiamato Mi Dual Driver.

Mi Dual Driver costano circa 10 euro

Stando a quanto mostrato dal brand, queste Xiaomi Mi Dual Driver sono caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come si evince dal nome, dunque, sono dotate di due driver, da 8 e 10mm, che forniscono un audio molto più corposo, grazie ad una maggior presenza dei bassi. Questo sistema dovrebbe offrire, poi, anche una qualità migliore in diverse situazioni, rivelando una gestione migliore di tutte le frequenze più alte, senza penalizzare le tonalità medie.

Tutto il corpo centrale è realizzato in alluminio anodizzato. Dal punto di vista estetico, dunque, sembrano esser molto accattivanti. Queste, inoltre, possiedono anche un controller per la gestione dei brani musicali. Le due estremità delle cuffie, poi, possono essere attaccate l'una con l'altra per mezzo di un magnete. Come detto, queste Mi Dual Driver sono dotate di un cavo anti ingarbugliamento, con jack audio da 3.5mm.

Xiaomi Mi Dual Driver sono attualmente in vendita al prezzo di 799 rupie indiane, dunque circa 10 euro al cambio attuale. Speriamo che nelle prossime settimane queste vengano proposte anche su alcuni store online più noti.

