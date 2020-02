Xiaomi aggiorna Mi Browser e aggiunge i feed social

Quando si parla di browser, ricordiamo che Xiaomi ha deciso di intraprendere una doppia strada. Da un lato ha rilasciato il Mint Browser, leggero e snello nelle funzioni, dall'altro l'originale Mi Browser. Ed è proprio il browser principale ad aver ricevuto un nuovo aggiornamento, con cui sono state introdotte funzionalità aggiuntive dedicate al mondo dei social. Da tempo l'azienda ha reso disponibili a tutti alcune delle sue app, fra cui la calcolatrice e l'esplora risorse.

Il browser di Xiaomi si fa più social, aggiungendo features per Facebook e WhatsApp

Lo stesso vale per il Mi Browser, da tempo non più esclusivo degli smartphone Xiaomi, bensì disponibile per tutti. Basta scaricarlo dal Play Store, infatti, per averci accesso e poterlo utilizzare tranquillamente su un qualsiasi smartphone Android. Detto questo, quali novità sono state aggiunte? Come potete vedere negli screenshot qua sopra, l'app si può collegare ai propri account Facebook e WhatsApp. Così facendo, è possibile visualizzare il feed FB direttamente dalla home del Mi Browser, anche se francamente non troviamo una grande utilità. Idem per WhatsApp: all'interno dell'app c'è una schermata dedicata agli stati, potendo scaricare immagini e video.

