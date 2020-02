Xiaomi Mi A3 a 40€? Ecco come fare con la promo “Spendi e Riprendi”

Dopo Huawei P30 Pro ad un prezzo super grazie ad Euronics, a questo giro tocca al piccolo Android One della rivale cinese, Xiaomi Mi A3, ancora una volta ad un prezzo assurdo, stavolta con la promo “Spendi e riprendi” di Carrefour. Tuttavia si tratta di una procedura leggermente astrusa e per veri appassionati. Mettetevi comodi mentre vi illustriamo come fare per spendere solo 40€.

Xiaomi Mi A3 costa solo 40€ grazie a “Spendi e riprendi”: ecco come funziona l'iniziativa

Ma prima, facciamo un ripasso relativo a “Spendi e riprendi”. Si tratta di un'iniziativa promozionale targata Carrefour che permette di acquistare un prodotto hi-tech e di ricevere un rimborso sotto forma di buono spesa. Nel caso dell'ultimo volantino della catena (qui trovate i dettagli) con le offerte fino al 9 Febbraio, troviamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter a 399€, con un rimborso di 119.70€. Vi ricordiamo che la promo è valida per i possessori di carte Payback, sottoscrivibile in modo gratuito in qualsiasi momento. Inoltre i buoni spesa ricevuti potranno essere utilizzati dal 10 al 17 Febbraio e qui entra in gioco il nostro Xiaomi Mi A3.

Come si evince anche nell'immagine in altro, con la nuova iniziativa promozionale di Carrefour (di cui trovate qui i dettagli) il piccolo Android One sarà in sconto a 159€, solo per la giornata del 16 Febbraio. Avete già fatto i conti, vero? Utilizzando il buono di 119.70€ ricevuto con l'acquisto del monopattino, lo Xiaomi Mi A3 scenderà a soli 39.30€, un prezzo stracciatissimo per il medio di gamma del brand cinese!

Ovviamente quanto visto finora rappresenta la nostra proposta, con un “bundle” composto dal Mi Electric Scooter e il Mi A3. Se siete interessanti ad altri prodotti potete dare un'occhiata a tutti quelli disponibili con la promo “Spendi e riprendi”, in modo ottenere un buono sconto elevato da spendere per lo Xiaomi Mi A3. Per concludere vi lasciamo con la nostra recensione dell'Android One.

