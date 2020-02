Xiaomi Mi A2 Lite: niente Android 10 in vista ma c’è già il codice sorgente del kernel

Nelle scorse ore sono arrivate delle brutte notizie per gli utenti in possesso dell'ultimissimo Android One del brand cinese, ma anche chi si ritrova con uno Xiaomi Mi A2 Lite non sembra navigare in buone acque (ovviamente si parla del versante aggiornamenti e Android 10). Mentre il Mi A2 ha già ricevuto l'ultima versione dell'OS di Google, il fratello minore resta fermo a Pie e non è dato di sapere quando arriverà il major update. Nonostante ciò la compagnia di Lei Jun ha pubblicato su GitHub… il codice sorgente del kernel!

Xiaomi Mi A2 Lite: Android 10 è in ritardo ma l'azienda pubblica il codice sorgente del kernel

Se questa novità vi riporta alla mente dei ricordi, è perché la medesima situazione si è creata con il Mi A3 a inizio gennaio. Xiaomi ha pubblicato il codice sorgente del kernel basato su Android 10 per il piccolo Mi A2 Lite, ma dell'aggiornamento vero e proprio nemmeno l'ombra. Resta da vedere se quest'apparizione possa significare qualcosa di positivo o meno. Che l'update sia finalmente in dirittura d'arrivo?

Purtroppo, almeno per il momento, non ci sembra un'ipotesi plausibile. Ovviamente si tratta esclusivamente di una nostra considerazione e nulla più, ma visti i ritardi per i lavori sul Mi A3 (a causa dell'emergenza Coronavirus) è facile immaginare che anche lo Xiaomi Mi A2 Lite possa subire la stessa sorte.

Nel frattempo la pubblicazione del codice sorgente del kernel basato su Android 10 apre le porte al modding, un dettaglio da non sottovalutare per gli utenti più smanettoni.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CODICE SORGENTE DEL KERNEL

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.