Xiaomi Mi 8: MIUI 11 Stabile e Android 10 anche in Italia

Sono giorni impegnati per il team MIUI, visto che il periodo fra ottobre e novembre vedrà il rilascio di numerosi aggiornamenti per smartphone Xiaomi e Redmi. Sia per quanto riguarda la MIUI 11 che anche l'update ad Android 10, il quale sta arrivando su modelli come Mi MIX 2S, Mi MIX 3 e Mi 8 SE, per citarne alcuni. E a questi adesso si affianca anche Xiaomi Mi 8, seppur anch'esso ancora unicamente in versione Beta.

Aggiornamento 13/02: arriva anche in Italia l'aggiornamento ad Android 10, con la MIUI 11.0.3.0. Trovate i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 09/01: inizia il roll-out anche per la versione Global Stabile.

LEGGI ANCHE:

Realme cresce dell’808%: Xiaomi e Redmi tremano

Android 10 debutta su Xiaomi Mi 8, ma soltanto per pochi utenti

Tutti gli utenti che fanno parte del programma Beta possono così provare l'ultima versione del robottino verde a bordo dell'ex top di gamma. La MIUI 11 China Beta in versione 9.10.24 ha un peso di 2.1 GB e, come ogni major upgrade, è accompagnato dal consiglio di effettuare un backup in modo da salvaguardare i propri dati da possibili problematiche dell'aggiornamento. Per ora manca ancora un changelog completo specifico, ma le novità dovrebbero essere quelle viste in fase di annuncio della MIUI 11.

Aggiornamento 17/12

Seppur ancora in maniera graduale, l'aggiornamento ad Android 10 sta iniziando a farsi strada in maniera stabile su Xiaomi Mi 8. Questo grazie al roll-out in Cina della MIUI 11.0.5.0.QEACNXM, con un peso di circa 2.1 GB.

Aggiornamento 09/01

Dopo la Cina, anche l'Europa riceve l'aggiornamento stabile alla MIUI 11 basata su Android 10 per Xiaomi Mi 8. È la build MIUI 11.0.1.0 QEAMIXM con un peso di 1.9 GB.

Sistema MIUI stabile basato su Android 10 Aggiornate le patch di sicurezza Android a dicembre 2019 Maggiore sicurezza del sistema

Schermata di blocco, barra di stato, barra notifiche Fix: Impossibile aprire le impostazioni dalla barra delle notifiche Fix: In alcuni casi non è stato possibile aprire la barra delle notifiche

Sicurezza Ottimizzazione: Pagamento localizzato. Icona di sicurezza per l'India.



Aggiornamento 13/02

A più di un mese di distanza, finalmente la MIUI 11 Stabile per Xiaomi Mi 8 fa il suo debutto anche in Italia. La release è la MIUI V11.0.3.0.QEAMIXM, ha un peso di circa 1.9 GB ed introduce le seguenti novità:

Sistema MIUI Stable basata su Android 10

Barra di stato, area delle notifiche Risolto: Impossibile aprire le impostazioni di notifica nell'area delle notifiche in Secondo Spazio Risolto: Non era possibile aprire l'area delle notifiche in lacuni casi

Altro Risolto: Le immagini erano sovrapposti negli screenshot a scorrimento



Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!